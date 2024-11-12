Kocaeli'de bir kişi park halindeki minibüste ölü bulundu

Sebahattin Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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