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        Kocaeli'de bir kişi park halindeki minibüste ölü bulundu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüste 1 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:53
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        Kocaeli'de bir kişi park halindeki minibüste ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüste 1 kişi ölü bulundu.

        Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta park halindeki 54 AEK 440 plakalı minibüsten ağır kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı.

        Sebahattin Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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