Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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