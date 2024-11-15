Kocaeli'de vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.
Başiskele Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı önünde stant kuruldu.
Görevliler, vatandaşları diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek için ücretsiz kan şekeri ölçümü yaptı.
Açlık ve tokluk kan şekerleri yüksek çıkan vatandaşlara, sağlıklı beslenme konularında uyarılarda bulunuldu.
Vatandaşlara, kolon kanserine dikkat çekmek amacıyla kan test kiti de dağıtıldı.
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