Bilişim Vadisi'nde "Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" düzenlendi

Bilişim Vadisi'nde enerji sektöründe inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik gelişmelerin ele alındığı "Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'ndeki zirvede, enerji sektörü başta olmak üzere kamu ve özel sektörden yetkililer, akademi dünyasından temsilciler, orijinal ekipman üreticisi firmaları, startup ve AR-GE şirketlerinin temsilcileri buluştu.

"Türkiye enerji alanında son derece ciddi atılım gerçekleştirmekte, hem güneş hem de yenilenebilir enerji sektörlerinde ciddi çalışmalar yürütülmekte. Bilişim Vadisi olarak biz de teknolojiyi desteklemeyi arzu ediyoruz. Sektör paydaşlarının Bilişim Vadisi'ndeki enerji girişimleriyle bir araya gelmesi, aynı zamanda buranın enerji gelişimciliği merkezine dönüştürebilmek için etkinlik organize ettik. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan, genç firmalarımız tecrübe elde edecekler. Kendi aralarında ve potansiyel müşterileri arasında iletişim olacak. Hem de sektörün bundan sonra Bilişim Vadisi'nde nasıl devam etmesi gerektiğine dair fikir çalışması gerçekleştirmiş olacağız."