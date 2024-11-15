Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bilişim Vadisi'nde "Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" düzenlendi

        Bilişim Vadisi'nde enerji sektöründe inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik gelişmelerin ele alındığı "Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilişim Vadisi'nde "Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilişim Vadisi'nde enerji sektöründe inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik gelişmelerin ele alındığı "Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'ndeki zirvede, enerji sektörü başta olmak üzere kamu ve özel sektörden yetkililer, akademi dünyasından temsilciler, orijinal ekipman üreticisi firmaları, startup ve AR-GE şirketlerinin temsilcileri buluştu.

        Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gazetecilere, yeni teknolojilerin gelişmesi, girişimlerin kurulması, güçlenmesi ve büyümesi için çok çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

        Çok paydaşlı yönetime inandıklarını dile getiren Tüzgen, bu bağlamda ekibiyle teknoloji dalları üzerinde çalıştay yaptıklarını ifade etti.

        Bilişim Vadisi'ni enerji girişimcilik merkezine dönüştürmek istediklerini anlatan Tüzgen, şunları kaydetti:

        "Türkiye enerji alanında son derece ciddi atılım gerçekleştirmekte, hem güneş hem de yenilenebilir enerji sektörlerinde ciddi çalışmalar yürütülmekte. Bilişim Vadisi olarak biz de teknolojiyi desteklemeyi arzu ediyoruz. Sektör paydaşlarının Bilişim Vadisi'ndeki enerji girişimleriyle bir araya gelmesi, aynı zamanda buranın enerji gelişimciliği merkezine dönüştürebilmek için etkinlik organize ettik. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan, genç firmalarımız tecrübe elde edecekler. Kendi aralarında ve potansiyel müşterileri arasında iletişim olacak. Hem de sektörün bundan sonra Bilişim Vadisi'nde nasıl devam etmesi gerektiğine dair fikir çalışması gerçekleştirmiş olacağız."

        Gün boyu süren oturum, sunum, konuşma, panel ve söyleşilerin ardından Bilişim Vadisi bünyesindeki teknoloji girişimleri Intheca, Togi Teknoloji, Heliosteam, Novocycle, Geobilgi ve Sayax yetkilileri, yatırımcılara yenilikçi projelerini tanıttı.

        Etkinlik, stant ziyaretleri ve yüz yüze görüşmelerle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı
        Kocaeli'de vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı
        Sonbahar renklerini "kuşbakışı" izlemek isteyenler Kartepe'yi tercih ediyor
        Sonbahar renklerini "kuşbakışı" izlemek isteyenler Kartepe'yi tercih ediyor
        'Yeniden Yükleniyor' temasıyla düzenlenen 33'üncü Kalite Kongresi, Kocaeli'...
        'Yeniden Yükleniyor' temasıyla düzenlenen 33'üncü Kalite Kongresi, Kocaeli'...
        HÜRJET'e okyanus aşırı ilgi
        HÜRJET'e okyanus aşırı ilgi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
        Kocaelispor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Kocaelispor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı