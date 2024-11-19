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        Kocaeli'de sürücüler kış lastiği taktırmak için servislerin yolunu tuttu

        Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu öncesinde Kocaeli'de sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:27
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        Kocaeli'de sürücüler kış lastiği taktırmak için servislerin yolunu tuttu
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        Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu öncesinde Kocaeli'de sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

        Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, kentteki lastikçilerde hareketlilik oluşturdu.

        Ticari araç sürücülerinin kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen hususi araç sürücüleri de lastiklerini değiştirtiyor.

        Kentteki bir oto lastik servisi firması yetkilisi Adem Dost, kış şartlarında kar ve buzlanmaya karşı sürücülere kış lastiği taktırmaları tavsiyesinde bulundu.

        Kış lastiği fiyatının jant çapına ve markaya göre değiştiğini belirten Dost, "Kış lastiğinin en büyük özelliği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü şartlarda güvenli yol tutuşu sağlamasıdır." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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