Kocaeli'de sürücüler kış lastiği taktırmak için servislerin yolunu tuttu

Kış lastiği fiyatının jant çapına ve markaya göre değiştiğini belirten Dost, "Kış lastiğinin en büyük özelliği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü şartlarda güvenli yol tutuşu sağlamasıdır." dedi.

Kentteki bir oto lastik servisi firması yetkilisi Adem Dost, kış şartlarında kar ve buzlanmaya karşı sürücülere kış lastiği taktırmaları tavsiyesinde bulundu.

Ticari araç sürücülerinin kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen hususi araç sürücüleri de lastiklerini değiştirtiyor.

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