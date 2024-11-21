Kocaeli'de 2 iş yeri yangında hasar gördü

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki iş yerine de sıçradı.

Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangın, 2 iş yerinde hasara neden oldu.

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