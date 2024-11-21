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        Kocaeli'de 2 iş yeri yangında hasar gördü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangın, 2 iş yerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:14
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        Kocaeli'de 2 iş yeri yangında hasar gördü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangın, 2 iş yerinde hasara neden oldu.

        Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki iş yerine de sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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