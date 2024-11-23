Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kazımkarabekir Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen anne E.A. ile çocuğu M.A. (6), ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türk araştırmacılar, karbondioksidi "temiz enerjiye" dönüştürecek cihaz gel...
        Türk araştırmacılar, karbondioksidi "temiz enerjiye" dönüştürecek cihaz gel...
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı
        İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi İspanya'da tanıtıldı
        İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi İspanya'da tanıtıldı
        Karamürsel'de "Dilimizin Zenginlikleri" projesi sürüyor
        Karamürsel'de "Dilimizin Zenginlikleri" projesi sürüyor
        Kocaeli'de beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
        Kocaeli'de beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
        Yangına uykusunda yakalanan kadın dumandan etkilendi
        Yangına uykusunda yakalanan kadın dumandan etkilendi