Kocaeli'de çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen anne E.A. ile çocuğu M.A. (6), ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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