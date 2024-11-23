Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu.

Kocaeli'de kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Başiskele ilçesinde barınakta bağlı 2 tekne ile 6 sandal suya gömüldü. Bazı tekne sahipleri fırtınanın dinmesinin ardından vinç yardımıyla teknelerini bulunduğu yerden kurtardı.

Sağanak ve rüzgar nedeniyle Darıca Cami Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi. Kentte vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Kartepe Teleferik seferleri de saat 13.30'a kadar hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini artırdı.

Bolu Valiliği, vatandaşları sağanak, fırtına ve beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak sebebiyle balıkçılar, denize açılamadı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki birçok tekne karaya çekildi, bazı balıkçılar ise limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.