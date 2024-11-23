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        Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:33
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        Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Kocaeli'de kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Başiskele ilçesinde barınakta bağlı 2 tekne ile 6 sandal suya gömüldü. Bazı tekne sahipleri fırtınanın dinmesinin ardından vinç yardımıyla teknelerini bulunduğu yerden kurtardı.

        Sağanak ve rüzgar nedeniyle Darıca Cami Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi.

        Kentte vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Kartepe Teleferik seferleri de saat 13.30'a kadar hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı.

        Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini artırdı.

        Bolu Valiliği, vatandaşları sağanak, fırtına ve beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak sebebiyle balıkçılar, denize açılamadı.

        Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki birçok tekne karaya çekildi, bazı balıkçılar ise limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce ile Akçakoca arasında kalan kısmında ise sağanak ve sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Düzce kent merkezinde de aralıklarla yağış etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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