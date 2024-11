Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada karar açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ertaş Ö. ile avukatlar hazır bulundu.

Söz verilen sanık Ertaş Ö, önceki savunmalarını tekrar etti.

Ayrıca sanığa, S.T'ye karşı "öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl, A.T, V.T. ve Y.T'yi "kasten yaralama" suçundan da 5 yıl 22 gün hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanıklardan S.Ö'yü, A.T, V.T, Y.T. ve T.T'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 3 ay, E.Ö'yü de A.T. ve V.T'yi "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanık Y.Ö'nün ise A.T, V.T. ve Y.T'yi "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapsine karar verdi.

Katılan sanıklar T.T, Y.T. ve V.T'ye, sanık S.Ö'yü "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün, V.T'ye de S.Ö'ye karşı işlediği "mala zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.