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        Kocaeli'de bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçesindeki su kuyusuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:05
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        Kocaeli'de bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçesindeki su kuyusuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Mustafapaşa Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulunan 6 metre derinliğindeki kuyudan su çeken Sevim O. (59) dengesini kaybederek kuyuya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Aşağı inen ekipler, yaralanan Sevim O'yu kontrollerinin ardından ipli sistemle kuyudan çıkardı.

        Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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