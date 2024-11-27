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        Kocaelispor maçında sahaya yabancı madde atan 12 taraftara ceza

        Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor takımıyla Kocaeli'de oynanan maçta sahaya yabancı madde atan 12 taraftarın "spor müsabakalarını seyirden men" edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:17
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        Kocaelispor maçında sahaya yabancı madde atan 12 taraftara ceza
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        Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor takımıyla Kocaeli'de oynanan maçta sahaya yabancı madde atan 12 taraftarın "spor müsabakalarını seyirden men" edildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşmasında çakmak ve su başta sahaya 24 yabancı madde atıldığı belirtildi.

        Açıklamada, stadyumdaki yüksek çözünürlüklü kameraların incelenmesi neticesinde idari makamlarca tespit edilen 12 kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince seyirden men cezası verildiği kaydedildi.

        Tahkikatın devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Sahaya yabancı madde atan kişiler hem sevdalısı oldukları kulübü şampiyonluk yolunda yarı yolda bırakmış, ilaveten kuvvetle muhtemeldir ki yabancı madde atılan blokta yer alan taraftarlarımızın kartlarına bloke getirterek Adanaspor müsabakasını izleyebilmelerine engel olmuştur. Sahaya yabancı madde atmak suretiyle saha olaylarına karışan kişilere bir kez daha seslenmek istiyoruz; sahaya yabancı madde attığınız zaman, stadyumda bulunan son teknoloji yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde görülmeme, kimliğiniz tespit edilmemesi gibi bir durum asla mümkün değildir. Sahaya yabancı madde attığınız zaman sadece kendinize değil, sevdasının ve armanın peşinde stadyuma koşan taraftarlarımıza da haksızlık etmiş olacaksınız." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, kulübün ve idari makamların bu tür olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi ve en ağır suretle cezalandırılması hususunda koordineli çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

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