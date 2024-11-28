Gebze ve Çayırova'nın üzerini sis tabakası kapladı

Gebze'de sabah saatlerinde bastıran sis, Sultan Orhan, İnönü, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Barış ve Adem Yavuz mahalleleri ile Çayırova ilçesinde etkisini gösterdi. Bölgedeki yapılar yoğun siste adeta gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.