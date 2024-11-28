Gebze ve Çayırova'nın üzerini sis tabakası kapladı
Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.
Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.
Gebze'de sabah saatlerinde bastıran sis, Sultan Orhan, İnönü, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Barış ve Adem Yavuz mahalleleri ile Çayırova ilçesinde etkisini gösterdi. Bölgedeki yapılar yoğun siste adeta gözden kayboldu.
İlçelerin üzerini kaplayan sis, dronla görüntülendi.
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