Kocaeli'de 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar

Derince ilçesinde 5 Nisan 2023'te Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde Rüstem Duman (45) ile L.Ç. arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan Duman, hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden L.Ç. tutuklanmış, F.G. adli kontrol şartıyla salıverilmiş, Y.A. ise serbest bırakılmıştı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık L.Ç, maktul Rüstem Duman'ın müşteki eşi ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık F.G. ise katılmadı.

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