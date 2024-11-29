Kocaelispor-Adanaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, bir karşılaşmayı daha üç puanla geçip hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerleme keyfini yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, Adanaspor'un genç, dinamik, özellikle kontratak oyununu çok iyi oynayabilen bir ekip olduğunu ifade ederek, Adana ekibini ligde şu anki konumuyla değerlendirmenin yanlış olacağını aktardı.

Rakibin iyi kapandığını, kapanırken de oyunu soğuttuğunu, buna karşılık kendilerinin de yeterince üretken olamadığını dile getiren Sağlam, sonuç itibarıyla zaman zaman istediklerini yapan, zaman zaman tıkandıkları bir maç olduğunu kaydetti. Sağlam, şöyle konuştu: "Bu maçlar kolay maçlar olmuyor. Bir karşılaşmayı daha üç puanla geçip hedefimize sağlam adımlarla ilerleme keyfini yaşıyoruz. Bu maçı eksikleri, hatalarıyla geride bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine çok basit pas hataları, top kayıpları yaptık, neredeyse rakibin top kazanmasına izin vermedik 'sen hiç zahmet etme biz sana veririz' anlayışıyla çok top kaybı yaptık. Rakibin tehlike oluşturduğu pozisyonlara baktığımız zaman da hep bizim verdiğimiz paslarla pozisyon bulmuşlar. Bizim için tabii sıkıntılı bir durum. Aslında sezon başından beri süregelen bir sıkıntı. Maalesef bunun önüne geçemedik. Eksikliklerimizin farkındayız. İnşallah devre arasına kadar ligin zirvesinden düşmeden, ara transfer dönemine kadar bu işi tamamlayabilirsek bazı takviyeler yapmamız gerekecek."

- Yusuf Şimşek: "Adanaspor'un ligde kalması için savaşımızı sürdüreceğiz" Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise zorlu bir maç olacağını bildiklerini ve ona göre mücadele ettiklerini belirterek, neredeyse başa baş bir mücadele olduğunu, özellikle ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini kaydetti.