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        Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:26
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        Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen D.D. idaresindeki 34 TJ 6830 plakalı otomobil, İbrikdere mevkisinde aynı yönde ilerleyen M.B. yönetimindeki 34 BBM 516 plakalı tır ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir fabrika inşaatının tabelasına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü D.D. ile araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralı bir çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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