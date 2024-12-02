Kocaeli'de üstüne demir sac düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstüne demir sac düşen işçi tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstüne demir sac düşen işçi tedavi altına alındı.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400. Sokak'taki bir fabrikada çalışan Oktay Y'nin üstüne demir sac düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşlarının yardımıyla sacın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
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