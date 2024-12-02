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        Kocaeli'de üstüne demir sac düşen işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstüne demir sac düşen işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:22
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        Kocaeli'de üstüne demir sac düşen işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstüne demir sac düşen işçi tedavi altına alındı.

        Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400. Sokak'taki bir fabrikada çalışan Oktay Y'nin üstüne demir sac düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arkadaşlarının yardımıyla sacın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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