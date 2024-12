Hereke halısı dokumacısı Nuray Kıvanç, ipek ilmeklerle "Yaşayan İnsan Hazineleri"nden biri oldu

TAHİR TURAN EROĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen, Hereke ipek halı dokumacısı 58 yaşındaki Nuray Kıvanç, 35 yıllık emeğinin karşılığını ödülle almaktan mutluluk duyuyor.

Hereke'nin dünyaca ünlü halılarıyla henüz çocuk yaşta tanışan, ilkokulu bitirmesinin ardından 12 yaşında gittiği kursla dokumacılık öğrenen Kıvanç, tutkusu haline gelen Hereke ipek halı dokumasını, evlendikten sonra da sürdürerek ev ekonomisine katkıda bulundu.

En özel çalışmasını 5 yıllık emekle tamamladığını, saç telinden ince ipliklerle dokuduğu "otuz ikili halı"nın benzersiz deneyim olduğunu dile getiren Kıvanç, şöyle devam etti:

"Günde 12 saat çalışmayla tamamladım çünkü çürüme ihtimali olduğu için mecbur uzun uzun çalışmam gerekiyordu. Bu şekilde dokundu. Ne kadar uzarsa o kadar kopuyordu. Saç teli kadar ince olduğu için elime aldığım an her an kopuyordu. O yüzden çabuk bitirmem gerektiği için büyük mücadele sonucu ortaya çıktı. Otuz ikili, gördüğümüz pek çok ipek halıdan dört kat daha ince. Şimdi dönüp baktığımda, o halıyı nasıl dokuduğuma ben bile şaşırıyorum."