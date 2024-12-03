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        3 ay önce evden çıkan kiracının 2 kadın akrabası, eşya alma bahanesiyle geldiği daireyi ateşe verdi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde İbrahim Baykal'a ait 3 katlı apartmanın 1'inci katı, 3 ay önce evden çıkan kiracı C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 01:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 02:00
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        3 ay önce evden çıkan kiracının 2 kadın akrabası, eşya alma bahanesiyle geldiği daireyi ateşe verdi
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde İbrahim Baykal'a ait 3 katlı apartmanın 1’inci katı, 3 ay önce evden çıkan kiracı C.Y.’nin 2 kadın akrabası tarafından eşya alma bahanesiyle ateşe verildi. Kadınlar olay yerinden kaçarken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Baykal'a ait 2 katlı apartmanın 1’inci katındaki evde 3 ay öncesine kadar kiracı olarak oturan C.Y.'nin, isimleri öğrenilemeyen 2 kadın akrabası eşyaları almak için eve geldi. Daha sonra C.Y.'nin akrabaları bilinmeyen nedenle evi ateşe verip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. Polis olay yerinden kaçan şüpheli kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

        ‘PERDEYİ TUTUŞTURDULAR’

        Gelen sesler üzerine dışarı çıktığını söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, “Evden çıkardıkları çamaşırları çakmak ile yakmaya çalıştılar fakat yakamadılar. Ben balkondan aşağıya inene kadar içeriye girdiler. Perdeyi tutuşturdular, duman sardı, içeriye giremedim. Taksi şoförü şahit, benden önce o her şeyi gördü. 3 ay önceye kadar kiracımdı. Dün gelip eşyalarını alacaktılar, bugün gelip yaktılar, maksat zarar olsun. Yakıp kaçtılar” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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