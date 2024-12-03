Kocaeli'de kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akse Mahallesi Fenerbahçe Bulvarı'nda bir kargo firmasının depo sahasında bulunan kamyonda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kargo kamyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

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