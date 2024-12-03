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        Kocaeli'de kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kargo kamyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:21
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        Kocaeli'de kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kargo kamyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Akse Mahallesi Fenerbahçe Bulvarı'nda bir kargo firmasının depo sahasında bulunan kamyonda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında kargo malzemeleri zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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