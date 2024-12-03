Kocaeli'de kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kargo kamyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kargo kamyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Akse Mahallesi Fenerbahçe Bulvarı'nda bir kargo firmasının depo sahasında bulunan kamyonda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında kargo malzemeleri zarar gördü.
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