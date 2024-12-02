D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ulaşım, kaza yapan tır nedeniyle aksadı
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde beton bariyere çarparak kaza yapan tır nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde beton bariyere çarparak kaza yapan tır nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.
Mehmet K. idaresindeki 41 AOF 440 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunun Dilovası rampası mevkisi İstanbul istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
Kazada, savrulan tırda bulunan konteyner yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatılarak trafiğin kontrollü sağlandığı İstanbul istikametinde, araç yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi, tır ve konteynerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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