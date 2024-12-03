Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

Sanık avukatı ise yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ederek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Söz hakkı verilen sanık Murat E, önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Kendimi savunmak için müdahalede bulundum. Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Katılan avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

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