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        Kocaeli'de down sendromluların istihdam edildiği kafe açıldı

        Kocaeli'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromluların istihdam edildiği kafe hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:57
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        Kocaeli'de down sendromluların istihdam edildiği kafe açıldı
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        Kocaeli'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromluların istihdam edildiği kafe hizmete başladı.

        Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi'nde faaliyet gösteren kafeyi, down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi ve iş hayatına kazandırılması için "Güzide İçten +1" ismiyle dönüştürdü.

        Kafenin açılışında konuşan Vali İlhami Aktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

        Engelli bireylerle vakit geçirerek neler yaşadıklarını anlamak ve hissetmek istediklerini belirten Aktaş, "Kocaeli'de tüm devlet kurumları, belediyelerimiz, engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için tüm çabayı gösteriyor. Bu tür faaliyetlerde ailelerimize ve engelli bireylerimize soluk aldırmış oluyoruz." dedi.

        Gebze Down Sendromu Engelliler Derneği Başkanı Ergün Karalı da engellilerle ilgili farkındalık oluşturarak bunun devamlılığını sağlamak istediklerini kaydetti.

        Karalı, kafede çalışacak down sendromlu bireylere eğitim verildiğini anlatarak, "Sevinçliyiz. Buradaki arkadaşlarımız topluma kazandırıldı, hem aileleri sevindi hem de bir farkındalık oluşturuldu." ifadesini kullandı.

        Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi parti temsilcileri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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