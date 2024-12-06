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        Kocaeli'de 891 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 891 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:22
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        Kocaeli'de 891 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 891 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yürüttü.

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 891 bin makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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