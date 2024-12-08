Kızılay Kocaeli Kadın gönüllülerinden deprem bölgesinde kurulacak çocuk kütüphanesine destek

Kızılay Kadın Kocaeli Şubesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nur-1 Konteyner Kent'te kurulacak çocuk kütüphanesi için yardım programı düzenlendi.

Kızılay Kadın Kocaeli Şube Başkanı Şengül Karagöz, "Her kitap yeni bir dünyaya yolculuktur. Çocuklarımızın yolculuğuna eşlik etmeye ne dersiniz?" sloganıyla bir restoranda gerçekleştirilen programda, katılımcılara ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kızılay Kadın üyelerinin yaptığı çalışmalara değinen Karagöz, şöyle devam etti:

"Biz tek başımıza bir hiçiz. Sizlerle beraberiz, sizlerle bütünüz. Siz varsanız, biz varız. Kızılay çatısı altında bir araya gelen bu güzide insanların muhakkak ki tek bir amacı var; o da iyiliği beklemek ve yaşatmak. Göz açıp kapatıncaya kadar neredeyse bir solukta geçen ömür dediğimiz zamanı manalı kılan, ardımızda bıraktığımız iyiliklerimiz olacak. İnsan vermeyi öğrenince çoğalır, bölüşerek doyar ve sevgiyle zenginleşir. Günümüz çağının ruhlarımızı çürütüp yok etmesini ancak bu şekilde engelleyebiliriz. Gelin birlikte var olalım. Gelin birlikte gençlerimizi ve çocuklarımızı sadece yarınımız değil, bugünümüz bilelim, istikametlerini belirlerken yanlarında olalım. Onlara omuz verelim. İyilik, güzelliğin ta kendisidir. Bugün hepinizin güzelliği olsun. "