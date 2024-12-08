Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kızılay Kocaeli Kadın gönüllülerinden deprem bölgesinde kurulacak çocuk kütüphanesine destek

        Kızılay Kadın Kocaeli Şubesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nur-1 Konteyner Kent'te kurulacak çocuk kütüphanesi için yardım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 08:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay Kocaeli Kadın gönüllülerinden deprem bölgesinde kurulacak çocuk kütüphanesine destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızılay Kadın Kocaeli Şubesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nur-1 Konteyner Kent'te kurulacak çocuk kütüphanesi için yardım programı düzenlendi.

        Kızılay Kadın Kocaeli Şube Başkanı Şengül Karagöz, "Her kitap yeni bir dünyaya yolculuktur. Çocuklarımızın yolculuğuna eşlik etmeye ne dersiniz?" sloganıyla bir restoranda gerçekleştirilen programda, katılımcılara ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

        Kızılay Kadın üyelerinin yaptığı çalışmalara değinen Karagöz, şöyle devam etti:

        "Biz tek başımıza bir hiçiz. Sizlerle beraberiz, sizlerle bütünüz. Siz varsanız, biz varız. Kızılay çatısı altında bir araya gelen bu güzide insanların muhakkak ki tek bir amacı var; o da iyiliği beklemek ve yaşatmak. Göz açıp kapatıncaya kadar neredeyse bir solukta geçen ömür dediğimiz zamanı manalı kılan, ardımızda bıraktığımız iyiliklerimiz olacak. İnsan vermeyi öğrenince çoğalır, bölüşerek doyar ve sevgiyle zenginleşir. Günümüz çağının ruhlarımızı çürütüp yok etmesini ancak bu şekilde engelleyebiliriz. Gelin birlikte var olalım. Gelin birlikte gençlerimizi ve çocuklarımızı sadece yarınımız değil, bugünümüz bilelim, istikametlerini belirlerken yanlarında olalım. Onlara omuz verelim. İyilik, güzelliğin ta kendisidir. Bugün hepinizin güzelliği olsun. "

        Karagöz, çocuklar için Nurdağı'nda kütüphane yaptırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bütün Türkiye genelindeki Kızılay kadınlarının amacı hep birlikte el ele vererek, geleceğimiz olan yavrularımızın eğitimini düşünmek. Onun için şimdiye kadar çok güzel bağışlar topladık. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

        Programa, Vali İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Esra Özkoç, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Öncü Çelebi, KOÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ile Kızılay gönüllüleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Şam'a girdi
        Muhalifler Şam'a girdi
        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
        Muhalifler Humus'ta
        Muhalifler Humus'ta
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı
        Akaryakıt istasyonunda çalışanlar ile müşteriler arasındaki 'orak'lı kavga...
        Akaryakıt istasyonunda çalışanlar ile müşteriler arasındaki 'orak'lı kavga...
        Yürüyen merdivenin 'stop' düğmesine 66 günde 466 kez 'gereksiz yere' bastıl...
        Yürüyen merdivenin 'stop' düğmesine 66 günde 466 kez 'gereksiz yere' bastıl...
        Akaryakıt istasyonunda oraklı 'gaz hortumu' kavgası: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda oraklı 'gaz hortumu' kavgası: 7 yaralı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de "stop" butonuna basılarak arızalanan yürüyen merdivenlere ortala...
        Kocaeli'de "stop" butonuna basılarak arızalanan yürüyen merdivenlere ortala...