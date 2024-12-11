Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Z.A. ile S.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.A. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şüpheli S.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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