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        Kocaeli'deki lezzet buluşmalarında 141 metrelik "Adana döneri" dağıtıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Adana'nın yöresel lezzetlerinin sunulduğu "Adana Lezzet Buluşmaları" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:38
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        Kocaeli'deki lezzet buluşmalarında 141 metrelik "Adana döneri" dağıtıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Adana'nın yöresel lezzetlerinin sunulduğu "Adana Lezzet Buluşmaları" etkinliği başladı.

        Sanayi Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesinde düzenlenen etkinlik alanında kebap, şırdan, içli köfte, cezerye ve diğer Adana lezzetlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

        Açılış programında ziyaretçilere, Adana ve Kocaeli'nin plaka kodlarının yan yana gelmesinden esinlenerek hazırlanan 141 metre uzunluğundaki "Adana döneri" ikram edildi. Yan yana kurulan masaların üzerine serilen lavaşlarla yapılan döner, ziyaretçilere dağıtıldı.

        Adana Lezzet Buluşmaları Koordinatörü Cem Özçelik, gazetecilere, alanda açtıkları 60 stantta Adana'nın tüm lezzetlerini Kocaelililerle buluşturduklarını söyledi.

        Organizasyon kapsamında kebap yeme yarışması ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini anlatan Özçelik, "Biz Adana'yı buraya getirdik. Geçen hafta Ankara'daydık, bu hafta İzmit'teyiz. Bütün Kocaeli halkını buraya bekliyoruz." diye konuştu.

        - "Adana sokaklarında geziyormuş gibi hissettim"

        Ziyaretçilerden Bilgehan Yüksel ise aslen Adanalı olduğunu ve 5 yıldır Kocaeli'de yaşadığını anlatarak, özlediği lezzetlerin ayağına gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Kendisini adeta Adana'da hissettiğini söyleyen Yüksel, "Arabayı park ettikten sonra buraya gelirken Adana'da sokaklarda geziyormuşum gibi hissettim. O kebabın kokusu buram buram burnuma bile geldi." ifadelerini kullandı.

        Karamürsel ilçesinden gelen Rüveyda Özdemir ise oldukça keyif aldıkları etkinlikte kebap yiyeceklerini ifade etti.

        "Adana Lezzet Buluşmaları" etkinliği 15 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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