Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Ahmet Sokak'ta Z.A. ile S.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.A. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şüpheli S.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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