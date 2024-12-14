Kocaeli'de döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3274 Sokak'ta bulunan döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın, fabrikada küçük çaplı hasara neden oldu.
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