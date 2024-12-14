Kocaeli'de döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın, fabrikada küçük çaplı hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balçık Mahallesi 3274 Sokak'ta bulunan döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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