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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:16
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 41 ATD 797 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde Nadir ile Zerdali sokakları kesişiminde Y.K. yönetimindeki 06 DJF 529 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 41 ATD 797 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki H.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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