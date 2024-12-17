Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 41 ATD 797 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde Nadir ile Zerdali sokakları kesişiminde Y.K. yönetimindeki 06 DJF 529 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 41 ATD 797 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki H.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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