Kocaeli'de anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Anaokul ile aynı kampüsteki Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu ve İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde önlem amacıyla okulun bahçesine çıkarıldı.

Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu'nun yanındaki kalorifer kazanının bulunduğu tek katlı yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.