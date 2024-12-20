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        Kocaeli'de anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:19
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        Kocaeli'de anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu'nun yanındaki kalorifer kazanının bulunduğu tek katlı yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.

        Anaokul ile aynı kampüsteki Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu ve İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde önlem amacıyla okulun bahçesine çıkarıldı.

        Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler sınıflarına döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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