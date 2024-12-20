Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de eski eşini öldürmekten yargılanan sanık hakkında mütalaa açıklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de eski eşini öldürmekten yargılanan sanık hakkında mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

        Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ile müştekiler G.D, A.K, A.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık Ş.K, tanık beyanlarını kabul etmediğini, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

        Mütalaaya karşı aleyhe olan hususları da kabul etmediğini söyleyen Ş.K, pişmanlık duyduğunu dile getirerek, tasarlayarak cinayet işlemediğini, olayın tamamen tesadüf olduğunu savundu.

        Söz alan bazı müştekiler, katılanlar ile vekilleri, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve şikayetçi olduklarını ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ne zaman işten geleceğini bildiği eski eşi olan maktulü olay yerinde bekleyip servis aracından indikten sonra önünü keserek ruhsatsız tabancayla kafasına ve vücuduna 5 kez ateş ederek "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarını işlediğini belirtti.

        Savcı, sanığın "kasten tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mütalaada, sanığın "maktul ile tesadüfen karşılaştık" şeklindeki beyanına, olay öncesinde yaptığı araştırmalar ve servis aracını park edip maktulü beklediği ana ait kamera kayıtları nedeniyle eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği anlaşıldığı gerekçesiyle "haksız tahrik" ve "teşdit" uygulanmamasına yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği, cezada "haksız tahrik indirimi"ni gerektirecek şartların mevcut olmadığı ifade edildi.

        Sanık avukatı, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini, aksi kanaat varsa adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle salıverilmesini istedi.

        Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta 4 Ocak'ta Ş.K. ile eski eşi Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Ş.K, tabancayla Dağaşan'ı yaralamıştı.

        Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, kurtarılamamıştı.

        Olay yerinden kaçan Ş.K. daha sonra yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin ölümüne neden olan polise 25 yıl hap...
        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin ölümüne neden olan polise 25 yıl hap...
        Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
        Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
        Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'dan istifa etti
        Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'dan istifa etti
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Anaokulunun kazan dairesinde yangın; öğrenciler bahçeye çıkarıldı
        Anaokulunun kazan dairesinde yangın; öğrenciler bahçeye çıkarıldı