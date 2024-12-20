Kocaeli'de eski eşini öldürmekten yargılanan sanık hakkında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ile müştekiler G.D, A.K, A.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ş.K, tanık beyanlarını kabul etmediğini, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

Mütalaaya karşı aleyhe olan hususları da kabul etmediğini söyleyen Ş.K, pişmanlık duyduğunu dile getirerek, tasarlayarak cinayet işlemediğini, olayın tamamen tesadüf olduğunu savundu. Söz alan bazı müştekiler, katılanlar ile vekilleri, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve şikayetçi olduklarını ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ne zaman işten geleceğini bildiği eski eşi olan maktulü olay yerinde bekleyip servis aracından indikten sonra önünü keserek ruhsatsız tabancayla kafasına ve vücuduna 5 kez ateş ederek "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarını işlediğini belirtti. Savcı, sanığın "kasten tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanığın "maktul ile tesadüfen karşılaştık" şeklindeki beyanına, olay öncesinde yaptığı araştırmalar ve servis aracını park edip maktulü beklediği ana ait kamera kayıtları nedeniyle eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği anlaşıldığı gerekçesiyle "haksız tahrik" ve "teşdit" uygulanmamasına yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği, cezada "haksız tahrik indirimi"ni gerektirecek şartların mevcut olmadığı ifade edildi.

Sanık avukatı, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini, aksi kanaat varsa adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle salıverilmesini istedi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.