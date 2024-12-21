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        "Harezmi Eğitim Modeli" uygulanan atölyelerde yetişen öğrenciler robotikte ezber bozuyor

        SEFA TETİK - Kocaeli'de lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında aldıkları eğitimle robotik alanında çalışmalar yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:20
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        "Harezmi Eğitim Modeli" uygulanan atölyelerde yetişen öğrenciler robotikte ezber bozuyor
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        SEFA TETİK - Kocaeli'de lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında aldıkları eğitimle robotik alanında çalışmalar yürütüyor.

        Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli", Başiskele ilçesindeki Birikim Okullarında uygulanıyor.

        Gençlerin teknolojiyi güvenli ve etik kurallar çerçevesinde üretim için kullanmalarını teşvik ederek ezberden uzak ve yaratıcı bakış açısı geliştirmelerine olanak tanıyan model kapsamında okulda atölyeler oluşturuldu.

        Atölyelerde eğitim gören lise öğrencileri Egemen Ünal, Nurefşan Ay, Eymen Aktürkoğlu ve Salih Mirza Balkaya'dan oluşan "Simurg Technic" takımı, mini sumo robotları geliştirdi.

        Öğrenciler, tasarımlarıyla ulusal yarışmalarda elde ettikleri derecelerin yanı sıra ilk kez katıldıkları Avrupa'nın en büyük robot yarışmalarından biri kabul edilen Romanya'daki Robochallenge 2024'te "mini sumo kids" kategorisinde ikincilik ve dördüncülük kazandı.

        Takım, Estonya'da düzenlenen Robotex Uluslararası Robot Yarışması'nda da ikincilik elde ederek uluslararası alandaki başarısını sürdürdü.

        Robotik alanında daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, bir sonraki uluslararası yarışmada zirvede yer almayı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

        - "Bu model öğrencilerin problemlere çözüm üretebilme becerisini geliştiriyor"

        Lise müdürü İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamda kurulan atölyelerde öğrencilerin, işin mekanik ve kodlama kısmını pratik yaparak öğrendiğini söyledi.

        Yılmaz, öğrencilerin geçen yıl kamp yaparak başladıkları yolculukta ulusal turnuvalardaki başarılarının ardından Romanya ve Estonya'daki yarışmalarda da dereceler elde ettiklerini belirtti.

        "Harezmi Eğitim Modeli"nin disiplinler arası bir yöntem olduğunu dile getiren Yılmaz, "Robotik kodlama derslerinde sadece bilgisayar üzerinden yazılım öğretme, yazılımın alt tabanları öğretme gibi ders içerikleri oluyor. Fakat bu modelde bilişimin matematikle de İngilizce'yle de biyolojiyle de ilgisi olan farklı alanlarını deniyoruz." dedi.

        Yılmaz, öğrencilere çözmeleri için belirli problemler verdikleri, bu alanda projeler ürettiklerini anlatarak, "Bir problemle karşılaşınca birbiriyle fikir alışverişinde bulunup bu problemi hem fiziksel hem düşünce hem fen bilimleri hem matematik hem de mühendislik anlamında nasıl çözüme kavuşturulabilirler? Onlardan bunları istiyoruz. Onlardan gelen cevaplar doğrultusunda da çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Bu model, öğrencilerin problemle karşı karşıya kaldığında çözüm üretebilme becerisini de geliştiriyor." diye konuştu.

        - "Robotların mekaniği ve kodlamasını zamanla geliştirdik"

        11. sınıf öğrencisi Salih Mirza Balkaya da robotların mekaniğini ve kodlamasını zamanla geliştirdiklerini, yurt içi ve dışındaki yarışmalara katıldıklarını kaydetti.

        Balkaya, "Dünya ikincisi olduk, inşallah aynı yarışmalarda gelecekte birinci olmak istiyoruz. Aslında birincilik, ikincilik değil, ilk 3'ü kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Robotların kodlamasından sorumlu 10. sınıf öğrencisi Nurefşan Ay ise Romanya'da güzel bir yarışma süreci geçirdiklerini, gelecekte de düzenlenecek yarışmalarda iyi dereceler elde etmek istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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