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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:10
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce İzmit ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 1 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç, E.Ç, A.Y, E.D. ve K.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.Z. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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