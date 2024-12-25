Karamürsel MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 31 madalya kazandı
Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 31 madalyayla döndü.
Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 31 madalyayla döndü.
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 30 öğrenci, 5 kategoride 31 madalya kazandı.
Okul müdürü Adem Çalik, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
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