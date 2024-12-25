Karamürsel MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 31 madalya kazandı

Okul müdürü Adem Çalik, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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