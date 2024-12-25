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        Karamürsel MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 31 madalya kazandı

        Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 31 madalyayla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:57
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        Karamürsel MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 31 madalya kazandı
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        Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 31 madalyayla döndü.

        Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 30 öğrenci, 5 kategoride 31 madalya kazandı.

        Okul müdürü Adem Çalik, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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