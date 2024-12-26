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        Kocaeli'den kısa kısa

        Çayırova Belediyesi, tonlarca atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:32
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Çayırova Belediyesi, tonlarca atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda yıl boyunca ambalaj, ilaç, pil, bitkisel atık yağ, elektronik, inşaat gibi pek alandaki atık belediye ekiplerince toplandı.

        Bu yıl 4 milyon 143 bin 107 kilogram ambalaj, 800 kilogram ilaç, 1206 kilogram pil, 6 bin 700 litre bitkisel yağ, 1904 kilogram elektronik atık, 1938 ton moloz, 9 bin 800 kilogram lastik, 78 bin 720 kilogram tekstil ile 745 bin 943 kilogram iri hacimli malzemelerden oluşan atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıldı.

        - Darıca'da öğrenciler "boykot" videosu hazırladı

        Darıca Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları videoyla İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin boykot edilmesini istedi.

        Öğretmenler Yağmur Durak ile Rukiye Tunç'un rehberliğinde bir grup öğrenci tarafından "Boykot ve alternatif ürünler" temalı video hazırlandı.

        Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda öğrenciler, İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünleri kullanmama çağrısında bulunuyor.

        Öğretmen Rukiye Tunç, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, yılbaşı alışverişlerinin arttığı bu günlerde tüketicilerde farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı yaptıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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