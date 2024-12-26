Kocaeli'den kısa kısa

Çayırova Belediyesi, tonlarca atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yıl boyunca ambalaj, ilaç, pil, bitkisel atık yağ, elektronik, inşaat gibi pek alandaki atık belediye ekiplerince toplandı.

Bu yıl 4 milyon 143 bin 107 kilogram ambalaj, 800 kilogram ilaç, 1206 kilogram pil, 6 bin 700 litre bitkisel yağ, 1904 kilogram elektronik atık, 1938 ton moloz, 9 bin 800 kilogram lastik, 78 bin 720 kilogram tekstil ile 745 bin 943 kilogram iri hacimli malzemelerden oluşan atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıldı.

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