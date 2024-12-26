Kocaeli'de trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde araçlarıyla seyreden sürücüler E.B. ile K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler, tabancalarla karşılıklı ateş açtı.

Olayda E.B. bacağından yaralanırken tabancalardan çıkan kurşunlardan biri, o sırada yoldan geçen 34 HGJ 722 plakalı otomobildeki T.S. isimli kadına isabet etti. Ayrıca araca 4 kurşunun daha isabet ettiği belirlendi.