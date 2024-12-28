Kocaeli'de 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 3 bin 720 lira adli para cezası bulunan E.A'nın (30) Darıca'da olduğunu tespit etti.