Kocaeli Valisi Aktaş, Darıca'daki doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin konuştu:

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesindeki patlamanın ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden 6 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Aktaş, patlamada yaralanan 6 kişiyi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'dan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin Darıca'da konutlara gaz verme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aktaş, "An itibariyle yüzde 60 civarı aboneye tekrar gaz verilme imkanı oldu. Kalan kısımla da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın diğer illerden yaptığı görevlendirmeyle ekipler geldiler, çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede tüm hanelere doğal gaz verilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Aktaş, doğal gaz kesintisinden kaynaklı enerji ihtiyacının elektrikle karşılanmasından dolayı elektrik enerji hatlarında arızaların meydana geldiğini kaydederek, "Bazı istenmeyen durumlar meydana geldi. Onların telafi edilmesi ve düzeltilmesi konusunda elektrik dağıtım firmamız, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve bizlerin koordinasyonunda tüm çabayı sarf ediyorlar. Büyükşehir Belediyelerimizin ekipleri, jeneratör, trafo ve diğer ekipman destekleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen elektrik ekipmanlarıyla Darıca'da elektrik sorunu da çözülmeye çalışılıyor." şeklinde konuştu.

Doğal gazın konutlara verilirken güvenli ve tedbirli şekilde verilmesi gerektiğini hatırlatan Aktaş, "Ufak bir riske meydan vermemek için tek tek hanelere girilerek, kontrol edilerek yapıldığı için süreç biraz uzadı ama umuyoruz en kısa sürede bitecek. Bununla birlikte elektrik sıkıntısı çok büyük bir ölçüde giderilmiş olacak." dedi.

Bir gazetecinin "Barınma talebinde bulunan vatandaşlar var mı?" şeklindeki sorusunu Aktaş, "Çok az var, olması durumunda yardımcı olunacak. 5 ailenin talebi oldu, onların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Büyükşehir Belediyemiz, Darıca Belediyemiz ve komşu belediyeler vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyor.