Kocaeli'de tırındaki akaryakıtı gasbetmek isteyenlere direnen sürücü boynundan bıçaklandı

İddiaya göre, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, araçtaki akaryakıtı gasbetmek istedi. Tır şoförü E.I, direnmesi üzerine çıkan kavgada boynundan bıçakla yaralandı.

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