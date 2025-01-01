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        Kocaeli'de tırındaki akaryakıtı gasbetmek isteyenlere direnen sürücü boynundan bıçaklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırındaki akaryakıtı gasbetmek isteyen 3 kişiyle yaşadığı arbedede boynundan bıçaklanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:15
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        Kocaeli'de tırındaki akaryakıtı gasbetmek isteyenlere direnen sürücü boynundan bıçaklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırındaki akaryakıtı gasbetmek isteyen 3 kişiyle yaşadığı arbedede boynundan bıçaklanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, araçtaki akaryakıtı gasbetmek istedi. Tır şoförü E.I, direnmesi üzerine çıkan kavgada boynundan bıçakla yaralandı.

        Arbedede aracına binerek olay yerinden kaçmayı başaran sürücü, yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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