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        Kocaeli'de mahkeme başkanına "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan avukata 6 yıla kadar hapis istemi

        Kocaeli'de mahkeme başkanına "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan avukata 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:22
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        Kocaeli'de mahkeme başkanına "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan avukata 6 yıla kadar hapis istemi
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        Kocaeli'de mahkeme başkanına "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan avukata 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kocaeli Adliyesinde görevli bir mahkeme başkanına, bir avukatın rüşvet vermeye çalıştığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 21 Kasım 2024'te avukat olan tutuklu sanık S.D'nin mahkeme başkanının yanına tanışmak için geldiği belirtilerek, sohbet sırasında S.D'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan bir sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması yönünde talepte bulunacaklarını beyan ettiği kaydedildi.

        S.D'nin 4 gün sonra tekrar Kocaeli Adliyesine gelerek mahkeme başkanının odasına gittiği aktarılan iddianamede, "S.D'nin mahkeme başkanının odasından çıkarken yanında getirdiği, çikolata ve zarf içerisinde şüpheli beyanına göre 2 bin 500 dolar olan karton çantayı müştekinin odasına bıraktığı, müştekinin karton çanta içerisindeki zarfta bir miktar dövizi görmesi üzerine kalem personeliyle bu durumu tutanak altına aldığı, şüphelinin 4 Aralık'ta Kocaeli Adliyesi'ne 3. kez geldiğinde tekrar mahkeme başkanının odasına gidip özür dilediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        İddianamede sanık S.D'nin "rüşvet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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