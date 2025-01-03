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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:23
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 1 kilo 566 gram sentetik uyuşturucu, 4 tabanca, 51 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, M.Ö, M.G, E.Ö, G.Y, A.Y.O. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.A, M.Y. ve D.A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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