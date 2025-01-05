Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 41 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 290 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Y.M.Y, Y.E.E. ve Z.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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