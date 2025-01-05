Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ayrıca şüphelilerden Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

Üstlerinde 39,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen F.Ö. ile Y.A. gözaltına alındı.

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