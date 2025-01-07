Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 304 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, E.D, B.K, B.Y, A.A. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı
        ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı
        Kocaeli'de evinde yemek yapamayanlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
        Kocaeli'de evinde yemek yapamayanlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
        Gassallar mesleklerine yönelik olumsuz yaklaşımlardan rahatsızlık duyuyor
        Gassallar mesleklerine yönelik olumsuz yaklaşımlardan rahatsızlık duyuyor
        Kocaeli'de, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (3)
        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (3)
        Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Şalgam, tartıştığı kişi tarafından bıçakland...
        Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Şalgam, tartıştığı kişi tarafından bıçakland...