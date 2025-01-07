Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 304 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, E.D, B.K, B.Y, A.A. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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