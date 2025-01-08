Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca, 5 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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