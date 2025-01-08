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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:20
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca, 5 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen Ö.M, S.K, E.A, S.C.S. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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