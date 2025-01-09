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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:00
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İzmit, Çayırova ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 128 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi.

        Zanlılardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, B.G. ve D.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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