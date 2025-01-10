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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:27
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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri firari hükümlü R.Ö'nün (49) Darıca'da olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü R.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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