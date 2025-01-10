Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri firari hükümlü R.Ö'nün (49) Darıca'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü R.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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