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        Kocaeli Valisi Aktaş, gazetecilerle buluştu

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:56
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        Kocaeli Valisi Aktaş, gazetecilerle buluştu
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Aktaş, İzmit'te bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, göreve başlamasının ardından geçen 6 aylık sürede basın mensuplarının yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılaştığını söyledi.

        Kocaeli'de özverili çalışan basın ordusu olduğunu belirten Aktaş, gazetecilerin vatandaşı bilgilendirmek için gece gündüz demeden yoğun mesai harcadığını kaydetti.

        Vali Aktaş, "Hep beraber Kocaeli'de vatandaşımıza, ilimize neler yapabileceğimiz konusunda çalışıp ekonomik ve sosyal anlamda yapılan çalışmaların üzerine ne koyabiliriz onun gayretinde olacağız. En önemli konularımız eğitim ve sağlık. Eğitim ve sağlık alanında Kocaeli, Türkiye'nin yatırımlardan en çok pay alan illerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan da bu anlamlı günde gazetecileri unutmadığı için Vali Aktaş'a teşekkür etti.

        Programa, ulusal çapta yayın yapan medya kuruluşlarının kentteki temsilcileri, yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve muhabirler katıldı.

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        Galeri

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