Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ş.T. yönetimindeki 54 VK 368 plakalı otomobil, Seyitaliler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AVC 512 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, 54 VK 368 plakalı otomobildeki yolculardan S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Ş.T. ile yanındaki 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.