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        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik, Kocaeli'de anıldı

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik'in vefatının 16'ncı yılı dolayısıyla Kocaeli'de anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:00
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        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik, Kocaeli'de anıldı
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        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik'in vefatının 16'ncı yılı dolayısıyla Kocaeli'de anma programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik'in sendikal harekete ve HAK-İŞ'e önemli katkılar sağladığını belirterek, kendisini rahmetle minnetle ve şükranla andıklarını söyledi.

        Vefalı olmanın HAK-İŞ olarak en önemli vasıflarından biri olduğunu ifade eden Arslan, Çelik'in daha fazlasını hak ettiğini kaydetti.

        Arslan, Çelik'in 16 yıla yakın HAK-İŞ davasına hizmet verdiğini dile getirerek, kendisinin gerek Türk siyasi hayatına gerek Türkiye sendikal hareketine gerekse HAK-İŞ'e kattıklarının hepsinden bu kısa toplantıda bahsedemeyeceklerini kaydetti.

        Vefatından hemen sonra Çelik'in isminin yaşatılması konusunda büyük çaba sarf ettiğini anlatan Arslan, girişimler sonucunda Gölcük Devlet Hastanesi'ne Necati Çelik isminin verildiğini belirtti.

        Arslan, hastane dışında da Necati Çelik isminin birçok yere verildiğini aktararak, bundan sonra da yapacakları tesislerde de onun ismini yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Mahmut Arslan, sadece Çelik'in değil, merhum genel sekreter Metin Türker, merhum teşkilat sekreteri Abdülkadir İmamoğlu başta olmak üzere kaybettiklerinin de isimlerini HAK-İŞ'te yaşatmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

        Merhum Necati Çelik'in eşi Sermin Çelik de eşinin hayatı okuma şekli, etik değerleri, adalet ve fırsat eşitliğine verdiği önem gibi pek çok hayat felsefesine tanıklık ettiğini söyledi.

        Eşinin hiçbir zaman nereden geldiğini unutmadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Atasına, toprağına, milletine, vatanına ve yolculuğuna, ona hem liderlik hem yoldaşlık eden arkadaşlarına, dostlarına ve büyüklerine duyduğu vefayı ifade etmekte kelimelerim yetersiz kalacaktır. Aramızdan ayrılışının üzerinden geçen onca yıla rağmen çalışma hayatının mihenk taşı olarak tanımladığım HAK-İŞ Konfederasyonunun bugün hala onu aynı vefayla hatırlıyor olduğuna şahit olabilmiş olsaydı eminim ki bu düsturun halefleri tarafından da hakkıyla sürdürülmesinin memnuniyeti ve onuruyla ruhu dolardı. Bu nedenle yuvamız olarak görmeye devam ettiğimiz HAK-İŞ Konfederasyonuna isimlerden bağımsız olarak bu edep ve adabı nesilden nesile istikrarla aktarıyor oluşuna sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

        Anma programı kapsamında Çelik'in, Gölcük ilçesinin Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarı başında da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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